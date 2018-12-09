Тверская область в числе трёх регионов с самыми большими долгами по зарплате
Руководитель Роструда Всеволод Вуколов назвал Удмуртию, Тверскую и Астраханскую области в числе регионов, где находятся самые проблемные предприятия по размеру задолженности по зарплате – сообщает информационное агентство РИА-Новости.
Информацию Вуколов озвучил журналистам в кулуарах съезда "Единой России".
- В Тверской области долг "Торжокского вагоностроительного завода" перед 582 работниками составляет 87,4 миллиона рублей. В Астраханской области - 96,3 миллиона рублей задолжало ОАО "ССЗ "Красные Баррикады" 693 работникам. В Удмуртской республике – ОАО "Удмуртский завод строительных материалов" с задолженностью 51,8 миллиона рублей перед 685 работниками, - цитирует агентство слова главы Роструда.