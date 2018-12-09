Свято-княжеский фестиваль искусств состоится в Твери

9 Дек. 08:50 2018-12-09T08:50:57+03:00

Многие участники на протяжении года создавали произведения специально для этого фестиваля

Изменить размер текста: A A

Фестиваль посвящён юбилейным датам - 700-летию подвига князя Михаила Тверского и 650-летию со времени преставления его супруги Анны Кашинской.

Многие музыкальные произведения, которые будут исполнены в этот день, специально создавались тверскими авторами для исполнения на Свято-княжеском фестивале.

В программе заявлены выступления хоровых и хореографических коллективов Твери, авторов-исполнителей и самодеятельных артистов. Пройдёт фестиваль во Дворце культуры «Литвинки». Начало запланировано на 14:00. Вход для всех будет сводным. Телефон для справок: (4822) 53-48-81.