2018-12-09T08:50:57+03:00
Звезды

Свято-княжеский фестиваль искусств состоится в Твери

Многие участники на протяжении года создавали произведения специально для этого фестиваля
Виктория ТУШКОВА
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Пройдёт фестиваль во Дворце культуры «Литвинки»Пройдёт фестиваль во Дворце культуры «Литвинки»Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Фестиваль посвящён юбилейным датам - 700-летию подвига князя Михаила Тверского и 650-летию со времени преставления его супруги Анны Кашинской.

Многие музыкальные произведения, которые будут исполнены в этот день, специально создавались тверскими авторами для исполнения на Свято-княжеском фестивале.

В программе заявлены выступления хоровых и хореографических коллективов Твери, авторов-исполнителей и самодеятельных артистов. Пройдёт фестиваль во Дворце культуры «Литвинки». Начало запланировано на 14:00. Вход для всех будет сводным. Телефон для справок: (4822) 53-48-81.

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