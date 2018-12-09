2018-12-09T12:04:27+03:00
Звезды

Кинофестиваль «Русское сердце» завершается сегодня в Твери

В финальный день тверской публике представят три фильма
Виктория ТУШКОВА
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Вход на кинопоказы свободныйВход на кинопоказы свободныйФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Православный кинофестиваль «Русское сердце», приуроченный к 700-летию подвига Михаила Тверского, проводит продюсерская компания «Русь» при поддержке Московской Патриархии, ТверьГосФильмоФонда, Ассоциации тверских землячеств и общества Михаила Тверского. Фестиваль стартовал 7 декабря, а сегодня состоятся мероприятия его завершающего дня.

В тверском Доме народного творчества (улица Советская, 42) состоятся следующие кинопоказы:

17:00 - Фильм «Жили-были», режиссёр Э. Парри, игровое кино, 12+

19:00 - Документальный фильм «Героизм по наследству. Аркадий и Николай Каманины», режиссёр Л. Касаткина, 38 минут, и документальный фильм «Крымский партизан Витя Коробков», режиссёр Л. Касаткина, 38 минут.

Вход на кинопоказы свободный.

По завершении работы в Твери, кинофестиваль направится в Калязин, где повторит свою программу 15 и 16 декабря в местном Доме культуры.

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