2018-12-08T19:56:47+03:00
Звезды

День тверской книги состоится в столичном Доме русского зарубежья

В программе – презентации книг и интернет-ресурсов, посвящённых Тверской области, краеведческих видеороликов и туристических объектов Верхневолжья
Виктория ТУШКОВА
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В рамках Дня тверской книги будут вручены награды авторам, чьи книги признаны лучшими изданиями 2018 годаВ рамках Дня тверской книги будут вручены награды авторам, чьи книги признаны лучшими изданиями 2018 годаФото: Евгения ГУСЕВА
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День тверской книги состоится 28 ноября в московском Доме русского зарубежья им. А.И. Солженицына.

По информации Правительства Тверской области, почётными гостями мероприятий станут члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы от Тверской области, представители Ассоциации Тверских землячеств, известные писатели и художники.

В рамках Дня тверской книги будут вручены награды авторам, чьи книги признаны лучшими изданиями 2018 года. Будет работать выставка книг-номинантов и сувенирной продукции с символикой Верхневолжья.

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