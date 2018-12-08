День тверской книги состоится в столичном Доме русского зарубежья
В программе – презентации книг и интернет-ресурсов, посвящённых Тверской области, краеведческих видеороликов и туристических объектов Верхневолжья
В рамках Дня тверской книги будут вручены награды авторам, чьи книги признаны лучшими изданиями 2018 годаФото: Евгения ГУСЕВА
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День тверской книги состоится 28 ноября в московском Доме русского зарубежья им. А.И. Солженицына.
По информации Правительства Тверской области, почётными гостями мероприятий станут члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы от Тверской области, представители Ассоциации Тверских землячеств, известные писатели и художники.
В рамках Дня тверской книги будут вручены награды авторам, чьи книги признаны лучшими изданиями 2018 года. Будет работать выставка книг-номинантов и сувенирной продукции с символикой Верхневолжья.