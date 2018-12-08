2018-12-08T19:17:44+03:00
Общество

В Главном управлении МЧС по Тверской области пройдёт общероссийский день приёма граждан

В День Конституции России в МЧС РФ и территориальных органах МЧС традиционно организуют общероссийский день приёма граждан
Виктория ТУШКОВА
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Главное управление МЧС региона 12 декабря приглашает всех желающих на приёмГлавное управление МЧС региона 12 декабря приглашает всех желающих на приёмФото: Артем КИЛЬКИН
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Тверская область в этом году не станет исключением. Главное управление МЧС региона 12 декабря приглашает всех желающих на приём по вопросам, касающимся деятельности МЧС России. Граждан ждут в Твери на ул. Дарвина, 12 с полудня до 20:00 часов. Необходимо предварительно записаться по телефону (4822) 39-09-09.

-Личный приём проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность. Специалисты ответят на вопросы в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, соблюдения норм пожарной безопасности, гражданской обороны и другие, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тверской области.

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