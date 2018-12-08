Получить консультацию по подключению цифрового ТВ можно в администрациях районов Твери

8 Дек. 18:02 2018-12-08T18:02:17+03:00

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Если у жителей города всё-таки остаются вопросы – консультации можно получить по телефону в районной администрации:

- Заволжский район: 52-65-43;

- Московский район: 32-08-37;

- Пролетарский район: 42-38-38;

- Центральный район: 34-94-20.

Звонки принимаются с понедельника по четверг с 9 до 18:00, в пятницу – с 9 до 16:45, с перерывом на обед с 13 до 13:45.

Напомним, для жителей области с низким уровнем дохода предусмотрена компенсация за приобретённое оборудование, её получили уже 382 человека. Для того, чтобы получить компенсацию, придётся собрать пакет документов (подробности читайте в материале «КП»-Тверь»).