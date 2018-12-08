2018-12-08T16:43:26+03:00
Общество

В будущем году запланировано благоустроить около 140 объектов городской среды в Тверской области

Подготовку реализации проекта обсудили на заседании регионального Правительства
Виктория ТУШКОВА
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Около 140 территорий будет благоустроено в 2019 году в Тверской областиОколо 140 территорий будет благоустроено в 2019 году в Тверской областиФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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По данным Правительство Тверской области, на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств из федерального бюджета предполагается направить 411 миллионов рублей, из регионального — 12,7 миллионов рублей.

Всего в будущем году проекты благоустройства будут реализованы в 20 городах региона. В более долгой перспективе, до 2022 года, запланировано сдать 950 проектов по благоустройству: 290 общественных территорий и 660 дворов.

В нынешнем году в программу вошли 79 дворовых территорий и 51 общественное пространство. Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» с будущего года станет частью нацпроекта «Жильё и городская среда».

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