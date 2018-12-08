2018-12-08T15:26:22+03:00
Звезды

Стать «Новой звездой» приглашают талантливых жителей Тверской области

Конкурс «Новая звезда. Твой шанс» проводит телеканал «Звезда» по инициативе Министерства обороны РФ
Виктория ТУШКОВА
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Жителей Тверской области приглашают стать звёздамиЖителей Тверской области приглашают стать звёздамиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Как сообщает региональное Правительство, к участию в песенном конкурсе приглашают всех любителей вокального искусства старше 16 лет. Будущий конкурсант должен записать собственное исполнение одной из трех песен: «Кем ты создана» (композитор Г. Квенетадзе, автор слов И. Каминская), «Если бы я была тобой» (композитор И. Брылин, автор слов Н. Касимцева) или «Здесь и сейчас» (композитор О. Воляндо, автор слов А. Шевченко).

Фонограммы песен представлены на сайте телеканала. Запись песни необходимо разместить на своём аккаунте в Instagram с комментарием: «Я – Новая Звезда» и хештегами: #НОВАЯЗВЕЗДА2019, #NEWSTARTV, #СМОТРИ23ДЕКАБРЯ, #СПОЙНАСТО, а также с хештегом названия выбранной песни: #ЕслиБыЯбылаТобой, #КемТыСоздана, #ЗдесьИсейчас. Также необходимо подписаться на официальную страницу вокального конкурса «Новая Звезда» в Instagram, и оставить под конкурсным постом, опубликованным 3 декабря, комментарий «Участвую!».

Заявки принимаются до 22 декабря.

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