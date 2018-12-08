2018-12-08T15:26:22+03:00
Звезды

Стать «Новой звездой» приглашают талантливых жителей Тверской области

Конкурс «Новая звезда. Твой шанс» проводит телеканал «Звезда» по инициативе Министерства обороны РФ
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Жителей Тверской области приглашают стать звёздамиЖителей Тверской области приглашают стать звёздамиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Как сообщает региональное Правительство, к участию в песенном конкурсе приглашают всех любителей вокального искусства старше 16 лет. Будущий конкурсант должен записать собственное исполнение одной из трех песен: «Кем ты создана» (композитор Г. Квенетадзе, автор слов И. Каминская), «Если бы я была тобой» (композитор И. Брылин, автор слов Н. Касимцева) или «Здесь и сейчас» (композитор О. Воляндо, автор слов А. Шевченко).

Фонограммы песен представлены на сайте телеканала. Запись песни необходимо разместить на своём аккаунте в Instagram с комментарием: «Я – Новая Звезда» и хештегами: #НОВАЯЗВЕЗДА2019, #NEWSTARTV, #СМОТРИ23ДЕКАБРЯ, #СПОЙНАСТО, а также с хештегом названия выбранной песни: #ЕслиБыЯбылаТобой, #КемТыСоздана, #ЗдесьИсейчас. Также необходимо подписаться на официальную страницу вокального конкурса «Новая Звезда» в Instagram, и оставить под конкурсным постом, опубликованным 3 декабря, комментарий «Участвую!».

Заявки принимаются до 22 декабря.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На следующей неделе без электричества останутся жители Твери и Калининского района
Объект культурного наследия сносят бульдозерами в Старице Тверской области
Конкурс по созданию бренда города Конаково стартовал в Тверской области
Новый год 2018-2019 в Твери: почту Деда Мороза откроют сегодня в городском саду
Установлена личность водителя маршрутки, который несколько метров протащил ребёнка за автобусом в Твери
Выставка "Втроём-Новое" в Твери подарит настроение новогодних и рождественских праздников
В Тверском театре драмы начались гастроли столичного «Театра на Покровке»
Региональный форум «Доброволец Верхневолжья» подвёл итоги года добровольца в Твери
В Твери пожилая женщина вынуждена ждать транспорт сидя на мусорной урне
По следам обуви полицейские в Тверской области вычислили воров
"Контроль трезвости" вновь выходит на дороги Тверской области
382 жителя Тверской области получили компенсации на приобретение приставки для цифрового телевидения
Ночью будет перекрыто движение по улице Оснабрюкской в Твери
Девушка выпивала с незнакомцем и осталась без украшений в Тверской области
В Тверской области проведут благоустройство воинских захоронений
В Твери завершились предварительные кастинги конкурса "Мисс Тверь 2019"