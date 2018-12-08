2018-12-08T12:15:20+03:00
Общество

Объект культурного наследия сносят бульдозерами в Старице Тверской области

Работники музея протестуют против сноса здания и требуют реакции от местной власти
Виктория ТУШКОВА
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В Старице уничтожают одно из древнейших деревянных зданий. ФОТО: vk.com/staritsa_museumВ Старице уничтожают одно из древнейших деревянных зданий. ФОТО: vk.com/staritsa_museum
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Сообщение о сносе одного из древнейших деревянных строений города появилось в конце ноября на странице Старицкого краеведческого музея в социальной сети ВКонтакте.

- Объект культурного наследия «Дом жилой, кон. XIX – нач. XX вв.» на улице Вагжанова, 8– древнейшая деревянная постройка московской стороны Старицы и значительный элемент исторической застройки города. Есть основания полагать, что этот дом построен в первой половине XIX-го, возможно, в последние десятилетия XVIII века, - говорится в сообщении.

Строение кем-то было пущено под снос. К тому времени, когда об этом стало известно, бульдозеры успели полностью уничтожить южную стену дома. Работники музея ждут реакции на происходящее от местной власти. Они обратились с письмами к главам администрации Старицы и администрации Старицкого района, а также направили заявление в полицию о возбуждении дела по статье 243 Уголовного кодекса («Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры»).

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