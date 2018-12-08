2018-12-08T11:43:52+03:00
Общество

Конкурс по созданию бренда города Конаково стартовал в Тверской области

Подробную информацию об условиях конкурса можно узнать на официальном сайте администрации города Подробную информацию об условиях конкурса можно узнать на официальном сайте местной администрации
Виктория ТУШКОВА
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К участию приглашают молодых дизайнеровК участию приглашают молодых дизайнеровФото: Роман ЗЛОБИН
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- Объявляются творческие конкурсы: на лучший дизайн-проект «Визитная карточка города Конаково», и на лучшую эскиз-идею «Бренд города Конаково». Победителей конкурсов ждет денежный приз - 5000 рублей! – сообщает официальная группа Администрации города Конаково в социальной сети ВКонтакте.

В конкурсе могут принять участие все желающие, но особую надежду администрация города возлагает на конаковскую молодежь. Творческие идеи с пометкой «конкурс» предлагают присылать почтой на адрес: 171252 город Конаково, ул. Энергетиков, д.31а, каб.№201. Работы можно также принести лично, отправить на адрес электронной почты конаковской администрации (он опубликован на её официальном сайте) или прислать сообщением в группу в социальной сети.

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