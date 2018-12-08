Новый год 2018-2019 в Твери: почту Деда Мороза откроют сегодня в городском саду

8 Дек. 10:02 2018-12-08T10:02:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня в городском саду Твери установят почтовый ящик, в который каждый житель города – большой и маленький – сможет опустить письмо со своими самыми сокровенными желаниями.

В пошлом году тверичане отправили Деду Морозу почти пять килограммов писем! Желающих внести свой вклад в новый рекорд приглашают сегодня, 8 декабря, в Горсад на семейный праздник. Мальчишек и девчонок будут веселить сказочные персонажи, талантливые мастера научат всех желающих делать ёлочные игрушки, анимационная программа и интересные конкурсы никому не дадут заскучать.

Праздник начнётся в полдень в зоне детских аттракционов.