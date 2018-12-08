Новый год 2018-2019 в Твери: почту Деда Мороза откроют сегодня в городском саду
Каждый год добрый дедушка Мороз получает огромное количество писем со всей России
Письма дедушке тверичане отправляют килограммамиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сегодня в городском саду Твери установят почтовый ящик, в который каждый житель города – большой и маленький – сможет опустить письмо со своими самыми сокровенными желаниями.
В пошлом году тверичане отправили Деду Морозу почти пять килограммов писем! Желающих внести свой вклад в новый рекорд приглашают сегодня, 8 декабря, в Горсад на семейный праздник. Мальчишек и девчонок будут веселить сказочные персонажи, талантливые мастера научат всех желающих делать ёлочные игрушки, анимационная программа и интересные конкурсы никому не дадут заскучать.
Праздник начнётся в полдень в зоне детских аттракционов.