2018-12-08T08:21:19+03:00
Происшествия

Установлена личность водителя маршрутки, который несколько метров протащил ребёнка за автобусом в Твери

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего
Виктория ТУШКОВА
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Неприятные происшествия с маршрутными такси уже стали нашей обыденностьюНеприятные происшествия с маршрутными такси уже стали нашей обыденностьюФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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- Госавтоинспекция Тверской области проводит проверку по факту происшествия 7 декабря на площади Терешковой в Твери. Водитель маршрутки №55 закрыл дверь до того момента, как все пассажиры вышли из салона транспортного средства, - сообщает Управление ГИБДД по Тверской области.

Напомним, в пятницу, 7 декабря в социальных сетях опявилась информация о том, что водитель маршрутного такси закрыл дверь автобуса когда из него выходила мама с ребёнком. Ребёнок шёл первым, а женщина, которая держала девочку за руку, выйти не успела. Водитель начал движение и успел проехать несколько метров. Всё это время женщина держала девочку за руку. Услышав крики, он остановил машину.

Сотрудниками полиции уже установлена личность водителя маршрутного такси. По факту этого происшествия пока проводится проверка.

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