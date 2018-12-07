Выставка "Втроём-Новое" в Твери подарит настроение новогодних и рождественских праздников

7 Дек. 23:52 2018-12-08T01:03:02+03:00

Все работы уникальны и выполнены художницами в их неповторимых авторских техниках

Посетить ее можно в течение всего декабря

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В ДК "Металлист" Твери состоялось открытие удивительной по настроению выставки "Втроём-Новое".

Её авторы, три известные тверские художницы, Елена Бурова, Ольга Котенёва-Пушко и Елена Дегтярёва приглашают всех посетить экспозицию и зарядится прекрасным настроением.

О чём выставка? Сами художницы характеризуют её так: она о воспоминаниях ушедшего лета, о так порадовавшей нас золотой осени, об ощущениях предстоящих Новогодних и Рождественских праздников.

На выставке представлены - живопись, графика, авторские куклы, керамика и объёмные витражи. Все работы уникальны и выполнены художницами в их неповторимых авторских техниках.

Выставка будет работать весь декабрь.

Добро пожаловать на выставку

На выставке представлены - керамика, объёмные витражи...