Выставка "Втроём-Новое" в Твери подарит настроение новогодних и рождественских праздников
В ДК "Металлист" Твери состоялось открытие удивительной по настроению выставки "Втроём-Новое".
Её авторы, три известные тверские художницы, Елена Бурова, Ольга Котенёва-Пушко и Елена Дегтярёва приглашают всех посетить экспозицию и зарядится прекрасным настроением.
О чём выставка? Сами художницы характеризуют её так: она о воспоминаниях ушедшего лета, о так порадовавшей нас золотой осени, об ощущениях предстоящих Новогодних и Рождественских праздников.
На выставке представлены - живопись, графика, авторские куклы, керамика и объёмные витражи. Все работы уникальны и выполнены художницами в их неповторимых авторских техниках.
Выставка будет работать весь декабрь.
Добро пожаловать на выставку
На выставке представлены - керамика, объёмные витражи...
А также авторская кукла, живопись и графика