В Тверском театре драмы начались гастроли столичного «Театра на Покровке»

7 Дек. 23:28 2018-12-07T23:30:10+03:00

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В Тверском академическом театре драмы начались гастроли «Театра на Покровке».

Всего московский театр представит в областном центре три спектакля.

Первым 7 декабря стала «Женитьба» (Н.В. Гоголь) режиссера народного артиста России, лауреата Государственных премий России Сергея Арцибашева.

После спекталя зрители долго не отпускали артистов со сцены долгими аплодисментами.

8 декабря тверскому зрителю покажут два спектакля.

В 11:00 - «Царевну-Лягушку» режиссёра Геннадия Чулкова. В основе спектакля — традиционные русские народные сказки, обработанные Галиной Соколовой. Настоящие, а вовсе не мультяшные, сказочные чудеса и волшебные превращения, забавные песни и пляски - это всего лишь малая часть того, что ожидает юных зрителей.

В 18:00 - «Горе от ума» (А.С. Грибоедов) режиссёра народного артиста России, лауреата Государственных премий России Сергея Арцибашева. …Классическая комедия А.С. Грибоедова приобрела оттенки увлекательного водевиля с маскарадными переодеваниями. Обитатели «московского гнезда» живут своей жизнью. Поэтому Чацкий, вернувшийся из Европы, плохо вписывается в привычный, устраивающий всех уклад жизни и круговорот взаимоотношений.