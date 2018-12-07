Региональный форум «Доброволец Верхневолжья» подвёл итоги года добровольца в Твери

СЕГОДНЯ 21:09 2018-12-07T21:09:19+03:00

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Своим опытом в сфере добровольчества с участниками форума поделилась Марина Шубелева, координатор проекта «Школьный центр добровольчества» из Санкт-Петербурга. Руководитель тверского регионального общественного движения гражданских инициатив «Доброе дело» Николай Романенко выступал модератором площадки «Добровольчество как эффективный механизм вовлечения граждан и бизнеса в решение социальных проблем местного сообщества».

Сегодня волонтёрская работа в Тверской области объединяет тысячи активистов. Добровольцы помогают детям-инвалидам, пожилым одиноким людям и ветеранам. Тверские волонтёры неоднократно помогали проводить масштабные мероприятия российского и даже мирового уровня. Как сообщает региональное правительство, буквально на днях 23 тверских добровольца приняли участие в Международном форуме в Москве. Событие объединило более 15 тысяч волонтеров из России и зарубежных стран.