В Твери пожилая женщина вынуждена ждать транспорт сидя на мусорной урне

СЕГОДНЯ 20:21 2018-12-07T20:21:15+03:00

Скамейка на Затверецком бульваре пропала, а остановочный павильон так и не появился

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Вечером 7 декабря в группе News69 социальной сети Вконтакте появилось сообщение от жительницы Твери, что на одной из остановок областной столицы пенсионерка преклонных лет вынуждена дожидаться автобуса сидя на мусорной урне. Выбора у женщины нет – со слов автора фото лавочка, которая раньше стояла рядом с остановкой, уже около года отсутствует. Остановочного павильона также нет.

Напомним, два года назад город потратил на 47 новых остановочных комплексов 6,5 млн рублей. Их установка в Твери продолжается уже длительное время. Но, как видно, повезло пока не всем пассажирам городского транспорта.