По следам обуви полицейские в Тверской области вычислили воров

7 Дек. 20:00 2018-12-07T20:00:36+03:00

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В дежурную часть Московского отдела полиции Управления МВД по городу Твери обратился 62-летний местный житель с заявлением о краже.

На месте оперативники обнаружили важную улику: следы обуви предполагаемых злоумышленников. Эксперты установили, что воров было двое. Они свободно проникли на участок и похитили лом черного металла.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка установили личности и местонахождение подозреваемых. Ими оказались двое неработающих местных жителей в возрасте 35 и 40 лет, - сообщает пресс-служба Управления МВД по Тверской области.

Мужчины в содеянном сознались. Похищенное они успели сдать в пункт приёмки металлолома, а деньги - потратить.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Мужчинам может грозить до пяти лет лишения свободы. Их отпустили под подписку о невыезде.