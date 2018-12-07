2018-12-07T19:36:03+03:00
Общество

"Контроль трезвости" вновь выходит на дороги Тверской области

Сообщить о водителях под "мухой" можно по телефонам дежурной части ГИБДД
Виктория ЖУКОВА
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"Контроль трезвости" пройдет с 7 по 9 декабря"Контроль трезвости" пройдет с 7 по 9 декабряФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В пятницу, 7 декабря в Тверской области стартует очередное профилактическое мероприятие «Контроль трезвости». Проходить оно будет на всех дорогах Верхневолжья до 9 декабря включительно.

Мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий, а также на выявление нетрезвых водителей. Такие нарушители представляют угрозу для безопасности дорожного движения и могут спровоцировать аварии.

Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Данную информацию (государственный номер, местонахождение, направление движения) необходимо оперативно сообщать по телефонам дежурной части ГИБДД Тверской области: 8(4822)-58-04-00, 8(4822)-58-59-00 или 02.

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