382 жителя Тверской области получили компенсации на приобретение приставки для цифрового телевидения

СЕГОДНЯ 18:52 2018-12-07T18:52:36+03:00

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В Тверской области уже 382 человека получили компенсации за приобретённое оборудование для приема цифрового телевидения. Общий объем перечисленных гражданам средств составил более 383 тысячи рублей. Всего в областном бюджете на эти цели предусмотрено 6 млн рублей.

Компенсацию могут получить граждане, среднедушевой доход которых ниже полуторной величины прожиточного минимума, установленного в Тверской области. Выплата дается единовременно и покрывает фактические понесенные затраты на приобретение оборудования, но не более 1000 рублей.

Приставку надо купить в период с 1 сентября 2018 года до 30 июня 2019 года.