2018-12-07T18:20:50+03:00
Общество

Ночью будет перекрыто движение по улице Оснабрюкской в Твери

Будут проходить ремонтные работы
Виктория ЖУКОВА
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На период работ движение транспорта по улице Оснабрюкской будет полностью прекращено.На период работ движение транспорта по улице Оснабрюкской будет полностью прекращено.Фото: Виктор Буздин
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В Твери в ночь с 7 на 8 декабря будет временно прекращено движение всех видов транспорта по улице Оснабрюкской. Это необходимая мера, чтобы коммунальщики смогли провести работы по прокладке тепловых сетей к строящейся школе в микрорайоне «Брусилово».

В администрации Твери уточнили, что согласно заявке подрядчика работы планируется начать в 20:00 7 декабря и завершить к 8:00 субботы, 8 декабря. На этот период движение транспорта по улице Оснабрюкской будет полностью прекращено.

Для проезда в микрорайон «Мамулино» водителям рекомендуется использовать объездные маршруты по улицам Складская, Освобождения либо Степана Горобца, Дружинная, Георгиевская.

Также на период проведения работ временно изменяться маршруты автобусов №№ 31 и 36.

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