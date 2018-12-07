2018-12-07T22:53:43+03:00
Общество

В Твери завершились предварительные кастинги конкурса "Мисс Тверь 2019"

Финальный отбор участниц пройдет накануне нового года
Ирина ТАРАСОВА
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По итогам было отобрано 35 участниц. Фото: из архива "Мисс Тверь"По итогам было отобрано 35 участниц. Фото: из архива "Мисс Тверь"
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Кто-то готовится к Новому году, а кто-то уже задумался и о встрече весны. А значит и о красоте.

Весь декабрь в Твери проходили кастинги на конкурс "Мисс Тверь 2019". За это время на встречи пришло в общей сложности около 70 девушек.

По итогам было отобрано 35 участниц. Однако впереди самое сложное испытание: финальный кастинг, который и определит, кто будет бороться за корону "Мисс Тверь".

Что касается участниц, то директор конкурса "Мисс Тверь" Евгения Акмаева довольна.

- Действительно, я очень рада. Наш план выполнен. Объясню почему: все участницы в этом году

совершенно разные. Интересно, что практически никто из девушек не работал в модельном бизнесе и не сталкивался до этого ни с показали, ни со съемками. Что это означает? Что для нас, организаторов, работы будет много, но зато на конкурсе и в мире моды Твери появятся совершенно новые лица.

- Не обидно ли будет отказывать тем, кто предварительно прошел на конкурс?

- Не обидно, конкурс есть конкурс. Кроме того, мы всегда открыты к сотрудничеству. Тех, кто не пройдет, пригласим подучиться к нам, и, возможно, они, уже подготовленные, смогут попасть на "Мисс Тверь" в следующем году.

Также Евгения Акмаева уточнила, что всем девушкам были даны рекомендации: кому-то подумать, как представить себя, кому-то немного привести себя в форму. Благо, время еще есть.

Поготовка к самому шоу начнется сразу после новогодних праздников. Напомним, конкурс пройдет 1 марта в ДК "Химволокно".

КСТАТИ

21 декабря ДК «Химволокно» Твери состоится детский фестиваль красоты «Волшебный бал 2019». Гостей предновогоднего праздника ждёт детская программа, с выступлениями коллективов и тремя выходами участниц на сцену в разных образах. Участницами фестиваля станут 32 юные красавицы от 3 до 16 лет. В заключении фестиваля жюри выберет пять победительниц, в том числе "Юную Мисс Тверь". Читайте далее.

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