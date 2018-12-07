2018-12-07T17:22:24+03:00
Происшествия

Девушка выпивала с незнакомцем и осталась без украшений в Тверской области

Злоумышленник также забрал два мобильных телефона
Виктория ЖУКОВА
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Мужчина похитил золотые украшенияМужчина похитил золотые украшенияФото: Анна КОЛГАНОВА
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В Тверской области у 29-летней жительницы села Медное при невыясненных обстоятельствах пропали два мобильных телефона и золотые украшения.

Разбираясь в случившемся, полицейские установили, что в день происшествия девушка распивала у себя в квартире алкоголь вместе с малознакомым мужчиной. Когда хозяйка уснула, гость похитил имущество и поспешил скрыться.

- Полицейские опросили соседей и свидетелей произошедшего, изъяли следы рук предполагаемого преступника, обследовали места возможного сбыта краденого, - уточняют в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

По подозрению в краже был задержан безработный, ранее судимый житель Ростовской области. 26-летнего парня задержали. В полиции он сознался в содеянном и рассказал, что всё похищенное уже продал.

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