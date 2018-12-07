В Тверской области проведут благоустройство воинских захоронений

7 Дек. 16:42 2018-12-07T16:42:16+03:00

На эти цели направят около 900 тысяч рублей

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На ремонт и благоустройство воинских захоронений в городе Белый Тверской области планируют выделить средства. Этот вопрос обсудили на заседании Бюджетной комиссии региона, которое 6 декабря провел губернатор Игорь Руденя.

В прошлом году Белому было присвоено региональное звание «Город воинской доблести». Соответствующую инициативу местных ветеранов поддержал глава региона.

Комиссия приняла решение о выделении более 899 тысяч рублей на приведение в порядок воинских захоронений на площади Карла Маркса и Петропавловском кладбище в Белом.

В областном правительстве рассказали, что также на Петропавловском кладбище запланирована установка именных мемориальных плит. В августе 2018 года здесь были перезахоронены останки 322 бойцов, поднятых на территории района в ходе Вахты Памяти 2018 года.