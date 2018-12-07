2018-12-07T16:00:34+03:00
Происшествия

15 с половиной лет колонии на двоих получили парни, которые до смерти избили мужчину в Твери

Драка произошла возле магазинов на проспекте Калинина
Виктория ЖУКОВА
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Молодые люди отправятся в колонию строгого режимаМолодые люди отправятся в колонию строгого режимаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Твери прокуратура Пролетарского района поддержала государственное обвинение в суде по уголовному делу в отношении двух молодых людей.

Напомним, молодые люди 1998 года рождения избили 39-летнего местного жителя на проспекте Калинина. Драка произошла 6 апреля этого года из-за пакета с алкоголем.

Парни били мужчину руками и ногами. В результате потерпевший скончался на месте от закрытой черепно-мозговой травмы до приезда скорой медицинской помощи.

В областной прокуратуре сообщили, что один из парней ранее уже был судим. По решению Пролетарского районного суда Твери он получил наказание в виде лишения свободы на восемь с половиной лет. Его напарник получил чуть меньше – семь лет колонии.

Суд учел все смягчающие обстоятельства: признания им вины и активного способствования в раскрытии преступления, явки с повинной, частичного возмещения потерпевшей материального ущерба.

Кроме того, молодые люди обязаны выплатить супруги погибшего по 500 тысяч рублей и двум несовершеннолетним детям 1 600 тысяч рублей. Оплатить злоумышленники обязаны и расходы на похороны.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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