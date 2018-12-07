15 с половиной лет колонии на двоих получили парни, которые до смерти избили мужчину в Твери
В Твери прокуратура Пролетарского района поддержала государственное обвинение в суде по уголовному делу в отношении двух молодых людей.
Напомним, молодые люди 1998 года рождения избили 39-летнего местного жителя на проспекте Калинина. Драка произошла 6 апреля этого года из-за пакета с алкоголем.
Парни били мужчину руками и ногами. В результате потерпевший скончался на месте от закрытой черепно-мозговой травмы до приезда скорой медицинской помощи.
В областной прокуратуре сообщили, что один из парней ранее уже был судим. По решению Пролетарского районного суда Твери он получил наказание в виде лишения свободы на восемь с половиной лет. Его напарник получил чуть меньше – семь лет колонии.
Суд учел все смягчающие обстоятельства: признания им вины и активного способствования в раскрытии преступления, явки с повинной, частичного возмещения потерпевшей материального ущерба.
Кроме того, молодые люди обязаны выплатить супруги погибшего по 500 тысяч рублей и двум несовершеннолетним детям 1 600 тысяч рублей. Оплатить злоумышленники обязаны и расходы на похороны.
Приговор еще не вступил в законную силу.