15 с половиной лет колонии на двоих получили парни, которые до смерти избили мужчину в Твери

7 Дек. 16:00 2018-12-07T16:00:34+03:00

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В Твери прокуратура Пролетарского района поддержала государственное обвинение в суде по уголовному делу в отношении двух молодых людей.

Напомним, молодые люди 1998 года рождения избили 39-летнего местного жителя на проспекте Калинина. Драка произошла 6 апреля этого года из-за пакета с алкоголем.

Парни били мужчину руками и ногами. В результате потерпевший скончался на месте от закрытой черепно-мозговой травмы до приезда скорой медицинской помощи.

В областной прокуратуре сообщили, что один из парней ранее уже был судим. По решению Пролетарского районного суда Твери он получил наказание в виде лишения свободы на восемь с половиной лет. Его напарник получил чуть меньше – семь лет колонии.

Суд учел все смягчающие обстоятельства: признания им вины и активного способствования в раскрытии преступления, явки с повинной, частичного возмещения потерпевшей материального ущерба.

Кроме того, молодые люди обязаны выплатить супруги погибшего по 500 тысяч рублей и двум несовершеннолетним детям 1 600 тысяч рублей. Оплатить злоумышленники обязаны и расходы на похороны.

Приговор еще не вступил в законную силу.