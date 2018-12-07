Между Тверью и Торжком будут ездить скоростные «Ласточки»
С 9 декабря между Тверью и Торжком Московско-Тверская ППК запускает скорые пригородные поезда «Ласточка». Пассажиры будут приезжать на полчаса быстрее, чем на обычной электричке – время в пути составит 58 минут.
В воскресенье, 9 декабря, из Торжка в Тверь отправится первая «Ласточка». Далее до 14 декабря по маршруту будут ходить четыре «Ласточки», а с 15 декабря – восемь скорых поездов, по четыре в каждую сторону.
- Из Торжка «Ласточки» будут отправляться в 6:55, 10:05, 16:40 и 19:15, из Твери – в 8:55, 15:28, 18:01 и 21:20. Все поезда будут останавливаться в Лихославле. При этом в полном объёме сохранено движение обычных электричек, - сообщили в областном правительстве.