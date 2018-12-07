2018-12-07T14:52:11+03:00
Общество

Присяжные решили, что поджигатель из Тверской области заслуживает снисхождения

А его причастность к пяти смертям была не доказана
Виктория ЖУКОВА
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Молодой человек получал удовольствие от поджогов Фото: архив "КП"Молодой человек получал удовольствие от поджогов Фото: архив "КП"
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В Тверском областном суде коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт по делу поджигателя. Вадима Ковальковского обвиняют в умышленном поджоге нескольких зданий, в одном из которых погибли двое взрослых и трое детей.

6 декабря присяжные выслушали всех участников процесса. Они решили, что молодой человек виновен в умышленном уничтожении путем поджога трех домов, детского сада и автомобиля, но обвиняемый заслуживает снисхождения. А убийства пятерых жителей Бологое признано недоказанным.

- Вопрос о юридической квалификации действий Ковальковского, а также о том наказании, которое может быть назначено по итогам вердикта присяжных, будет решаться судом после обсуждения вердикта в судебных прениях, - сообщает пресс-служба суда.

Обсуждение последствий вердикта пройдет 11 декабря 2018 года.

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