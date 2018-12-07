Маршрутчик раньше времени закрыл дверь и несколько метров протащил ребенка по асфальту в Твери

СЕГОДНЯ 13:56 2018-12-07T14:15:42+03:00

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В Твери маршрутчики в очередной раз показали свое неподобающее поведение. Беременная девушка рассказала в соцсетях об инциденте, который произошел с ней и ее ребенком 7 декабря.

Около 12:00 в районе площади Терешковой девушка вместе со своей маленькой дочкой выходила из маршрутки №55. Мама спускала девочку со ступенек, держа ее перед собой за руку. Когда малышка спустилась на землю, маршрутчик резко закрыл дверь и начал движение.

Мать продолжала в салоне держать ребенка за руку, а ноги девочки около четырех метров волочились по асфальту. Женщина сразу же стала кричать на водителя, но он остановился только когда пассажирка упала в салоне.

Девушка успела зафиксировать личность водителя и номер маршрутки.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что по факту случившегося организовано проведение доследственной проверки. А в региональном ГИБДД устанавливают личность водителя, чтобы привлечь его к ответственности за нарушение.