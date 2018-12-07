2018-12-07T14:21:18+03:00
Общество

На пересечении Волоколамского проспекта и проспекта Победы в Твери не работает светофор

На месте работает сотрудник ГИБДД
Виктория ЖУКОВА
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Движение регулирует автоинспекторДвижение регулирует автоинспектор
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В Твери сегодня, 7 декабря, не работает светофорный объект на пересечении Волоколамского проспекта и проспекта Победы. Днем были отключены все четыре светофора установленные по углам оживленного перекрестка.

Из-за этого собираются пробки. Движение на перекрестке регулирует автоинспектор. Однако автовладельцы стоят, начиная от "Южного". Без движения стоит и проспект Победы.

На месте уже работает ремонтная бригада. Работа светофора в ближайшее время будет восстановлена.

Водителям следует быть предельно внимательными при проезде данного участка.

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