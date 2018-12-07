2018-12-07T13:02:36+03:00
Происшествия

Дома у 23-летнего жителя Твери полицейские нашли запрещенное вещество

Молодой человек занимался продажей наркотиков
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Запрещенное вещество было изъято Фото: УМВД России по Тверской областиЗапрещенное вещество было изъято Фото: УМВД России по Тверской области
Изменить размер текста:

В Пролетарском районе Твери полицейские задержали 23-летнего мужчину по подозрению в попытке сбыта наркотических средств.

В квартире, где живет молодой человек, был проведен обыск. Оперативники обнаружили там и изъяли более 100 граммов наркотического средства разного вида.

По данным полицейских запрещенные вещества фигурант планировал продавать наркозависимым на территории областного центра.

Возбуждено уголовное дело. Парню грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящий момент он находится в изоляторе временного содержания – сообщили в УМВД России по Тверской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Твери завершились предварительные кастинги конкурса "Мисс Тверь 2019"
15 с половиной лет колонии на двоих получили парни, которые до смерти избили мужчину в Твери
Между Тверью и Торжком будут ездить скоростные «Ласточки»
В парке Победы Твери устанавливают танк Т-80
Присяжные решили, что поджигатель из Тверской области заслуживает снисхождения
Маршрутчик раньше времени закрыл дверь и несколько метров протащил ребенка по асфальту в Твери
На пересечении Волоколамского проспекта и проспекта Победы в Твери не работает светофор
Одна из больниц в Тверской области работала с нарушениями
Водитель без прав не справился с управлением и врезался в дерево в Тверской области
По вине водителя автобуса пострадала пенсионерка в Твери
Водитель корейского паркетника вылетел на автомобиле в кювет в Тверской области
Тверской театр кукол участвует в международном фестивале
В Твери за сутки автомобилисты сбили двух пешеходов на "зебре"
Жительницу Твери лишили родительских прав за избиение детей
18-летний парень вышел из военкомата в Твери и пропал
Склад строительных материалов загорелся в Тверской области
В Городском саду Твери скоро начнет работать почта Деда Мороза
В Тверской области подорожали яйца, картошка и пшено
Подрядчик должен исправить все недочеты, допущенные при строительстве тоннеля в Тверской области
Новогодние ярмарки 2018-2019 в Твери: где купить подарки, ёлки и украшения на праздники