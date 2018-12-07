2018-12-07T13:02:36+03:00
Происшествия

Дома у 23-летнего жителя Твери полицейские нашли запрещенное вещество

Молодой человек занимался продажей наркотиков
Виктория ЖУКОВА
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Запрещенное вещество было изъято Фото: УМВД России по Тверской областиЗапрещенное вещество было изъято Фото: УМВД России по Тверской области
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В Пролетарском районе Твери полицейские задержали 23-летнего мужчину по подозрению в попытке сбыта наркотических средств.

В квартире, где живет молодой человек, был проведен обыск. Оперативники обнаружили там и изъяли более 100 граммов наркотического средства разного вида.

По данным полицейских запрещенные вещества фигурант планировал продавать наркозависимым на территории областного центра.

Возбуждено уголовное дело. Парню грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящий момент он находится в изоляторе временного содержания – сообщили в УМВД России по Тверской области.

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