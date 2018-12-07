Одна из больниц в Тверской области работала с нарушениями

7 Дек. 12:21 2018-12-07T12:21:20+03:00

"Скорая" приезжала к пациентам с опозданием и без лекарств

Изменить размер текста: A A

В Тверской области прокуратура Фировского района выявила нарушения в деятельности районной больницы.

Установлено, что там нарушаются сроки доезда до пациента «скорой», а автомобили медиков недостаточно оснащены лекарственными препаратами и медицинскими наборами. Это нарушает Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Кроме того, в больнице было нарушено санитарно-эпидемиологическое законодательство (на пищеблоке находится неисправное оборудование, внутренняя отделка буфета имеет дефекты), а также нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности (в стационаре двери не оборудованы доводчиками, в здании поликлиники высота эвакуационных выходов не соответствует норме).

- По результатам проверки в отношении должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. Виновным лицам назначено наказание в виде штрафа и предупреждения, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.