Одна из больниц в Тверской области работала с нарушениями
В Тверской области прокуратура Фировского района выявила нарушения в деятельности районной больницы.
Установлено, что там нарушаются сроки доезда до пациента «скорой», а автомобили медиков недостаточно оснащены лекарственными препаратами и медицинскими наборами. Это нарушает Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Кроме того, в больнице было нарушено санитарно-эпидемиологическое законодательство (на пищеблоке находится неисправное оборудование, внутренняя отделка буфета имеет дефекты), а также нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности (в стационаре двери не оборудованы доводчиками, в здании поликлиники высота эвакуационных выходов не соответствует норме).
- По результатам проверки в отношении должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. Виновным лицам назначено наказание в виде штрафа и предупреждения, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.