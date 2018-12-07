Водитель без прав не справился с управлением и врезался в дерево в Тверской области

7 Дек. 11:46 2018-12-07T11:46:40+03:00

Водитель без прав не справился с управлением автомобиля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Тверской области в Конаково мужчина, которого ранее лишили водительских прав, спровоцировал аварию.

6 декабря в 03:30 на улице Гагарина 32-летний мужчина ехал на автомобиле «Рено Логан». Он не справился с управлением на перекрестке равнозначных дорог и съехал с дороги. На обочине легковушка резалась в дерево.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что водитель выбрал небезопасную скорость для движения. А полтора года назад он был лишен водительских прав.

После аварии мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В результате ДТП травмы получил 24-летний пассажир, который ехал на переднем пассажирском сиденье и не был пристегнут ремнем безопасности. С травмами молодого человека доставили в больницу.