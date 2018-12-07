По вине водителя автобуса пострадала пенсионерка в Твери

7 Дек. 11:29 2018-12-07T11:29:02+03:00

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В четверг, 6 декабря, на Петербургском шоссе в Твери произошла авария, в которой пострадала пожилая женщина. Дорожное происшествие случилось в районе дома №126, когда на часах было 09:43.

Полицейские выяснили, что 37-летний водитель автобуса "ЛИАЗ" не смог выбрать безопасную скорость движения, и врезался в "ГАЗ", водитель которого остановился для поворота налево.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии 71-летняя пассажирка автобуса с травмами бла госпитализирована в медицинское учреждение.