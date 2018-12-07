Водитель корейского паркетника вылетел на автомобиле в кювет в Тверской области
Водитель попал с травмами в больницу
В ДТП пострадал водитель Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В четверг, 6 декабря, на 66 км автомобильной дороги Андреаполь-Хитино, которая проходит через Пеновский район Тверской области, произошла авария в результате которой пострадал человек. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было около 10:20.
Полицейские выяснили, что 58-летний водитель "Kia ceed" двигался по дороге со скоростью не позволяющей обеспечить постоянный контроль за транспортным средством, в результате чего съехал на автомобиле в кювет.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, водитель иномарки с различными травмами попал в больницу.