Водитель корейского паркетника вылетел на автомобиле в кювет в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:13 2018-12-07T11:13:55+03:00

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В четверг, 6 декабря, на 66 км автомобильной дороги Андреаполь-Хитино, которая проходит через Пеновский район Тверской области, произошла авария в результате которой пострадал человек. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было около 10:20.

Полицейские выяснили, что 58-летний водитель "Kia ceed" двигался по дороге со скоростью не позволяющей обеспечить постоянный контроль за транспортным средством, в результате чего съехал на автомобиле в кювет.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, водитель иномарки с различными травмами попал в больницу.