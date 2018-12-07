В Твери за сутки автомобилисты сбили двух пешеходов на "зебре"
Одна авария произошла на улице Паши Савельевой, а друга на Спартака
Водители скрылись с мест аварий Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Твери 6 декабря сбили двух пешеходов.
Около 06:10 в районе дома № 54А по улице Паши Савельевой неизвестный водитель не заметил 61-летнего пешехода. Дорогу он переходил по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.
После аварии водитель с места скрылся, а пешеход смог самостоятельно обратиться в больницу. Его осмотрели врачи и оказали необходимую помощь.
В 10:34 сбили 60-летнюю женщину на улице Спартака. Она переходила дорогу по «зебре» в районе дома №34. Водитель также уехал после наезда.
Женщину на «скорой» доставили в больницу.