Жительницу Твери лишили родительских прав за избиение детей

СЕГОДНЯ 10:08 2018-12-07T10:08:08+03:00

Приговор суда уже вступил в законную силу Фото: архив "КП"

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В Твери суд удовлетворил иск прокурора о лишении родительских прав. Апелляционный суд оставил без изменений решение Московского районного суда Твери, который ранее лишил мать троих детей родительских прав.

Жительница Твери умышленно причиняла вред здоровью своим несовершеннолетним детям 2004, 2011 и 2014 годов рождения. Ее действия относятся к числу наиболее тяжких и общественно опасных. Она систематически била детей, причиняла физические и психические страдания.

В областной прокуратуре напомнили, что Московский районный суд признал женщину виновной в истязании детей. Приговор суда уже вступил в законную силу.