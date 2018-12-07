18-летний парень вышел из военкомата в Твери и пропал

СЕГОДНЯ 09:39 2018-12-07T09:39:09+03:00

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В Твери пропал молодой мужчина. 18-летний Новиков Сергей Васильевич в четверг, 6 декабря в районе 09:30 вышел из здания военкомата на улице Спартака. Известно, что пошел он в сторону Волоколамского проспекта.

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Сова» сообщают, что домой молодой человек так и не вернулся, а об его местонахождении ничего неизвестно.

Сергей ростом 170 сантиметров, крупного телосложения, волосы темно-русые, а глаза голубые. На правой стороне лица есть шрам.

Был одет в черный пуховик до колен, спортивные черные штаны с лампасами, серые кроссовки, черный свитер и черную шапку с отворотом.

Волонтеры просят всех, кто имеет достоверную информацию о местонахождении пропавшего, позвонить по телефонам: 8 (910) 845 97 85, 8 (910) 646 34 34, 8 (904) 014 12 34 или 102.