Склад строительных материалов загорелся в Тверской области

7 Дек. 09:21 2018-12-07T09:21:27+03:00

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В Тверской области поздно вечером загорелся склад строительных материалов. Информацию о возгорании дежурный получил 6 декабря в 19:56.

Приехав на месте, пожарные установили, что горит одноэтажное кирпичное здание на проезде Строителей в поселке Максатиха. О ликвидации пожара было объявлено в 21:10.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области сообщили, что огонь уничтожил кровлю на площади 60 квадратных метров. Ущерб устанавливается. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

На месте работали девять человек и три единицы техники.