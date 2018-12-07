Склад строительных материалов загорелся в Тверской области
Пожарным удалось ликвидировать возгорание за час
Пожарным удалось ликвидировать возгорание за час Фото: архив "КП"
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В Тверской области поздно вечером загорелся склад строительных материалов. Информацию о возгорании дежурный получил 6 декабря в 19:56.
Приехав на месте, пожарные установили, что горит одноэтажное кирпичное здание на проезде Строителей в поселке Максатиха. О ликвидации пожара было объявлено в 21:10.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области сообщили, что огонь уничтожил кровлю на площади 60 квадратных метров. Ущерб устанавливается. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
На месте работали девять человек и три единицы техники.