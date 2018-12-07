2018-12-07T09:05:52+03:00
Общество

В Городском саду Твери скоро начнет работать почта Деда Мороза

Ежегодно главный волшебник получает около полумиллиона бумажных писем
Виктория ЖУКОВА
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Дед Мороз каждый год получает около полумиллиона бумажных писемДед Мороз каждый год получает около полумиллиона бумажных писемФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Твери завтра, 8 декабря начнет работать почта Деда Мороза. Отправить заветное письмо можно будет в Городском саду.

В честь этого в субботу в 12:00 пройдет детский праздник. Снегурочка и другие сказочные персонажи проведут развлекательную программу и мастер-классы для детей и взрослых.

Во всём мире почтовые отделения, в которых можно отправить послание главному волшебнику, начинают работать после 4 декабря. Дед Мороз каждый год получает около полумиллиона бумажных писем.

Напомним, что с 1 декабря Горсад Твери работает в новогоднем режиме. Для гостей парка вечером включают праздничную иллюминацию, работает горка и новогодние зоны.

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