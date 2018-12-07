В Тверской области подорожали яйца, картошка и пшено

7 Дек. 08:36 2018-12-07T08:36:16+03:00

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Тверьстат подвел итоги еженедельного мониторинга изменений средних потребительских цен. На минувшей неделе больше всего подорожали куриные яйца – на 5,8%. В среднем в регионе десяток теперь стоит около 60 рублей. Также на 3,2% стали дороже конфеты, на 2,2% - пшено и на 2% - сосиски. Незначительно (на 1% и меньше) в цене прибавили колбаса, подсолнечное масло, сметана, мука, гречка и вермишель.

Кроме того отмечается сильный рост цен на плодоовощную продукцию: картошка подорожала на 9%, лук – на 5,1%, капуста – на 4,3%, а морковь – на 3,4%.

Упала на прошлой неделе стоимость сливочного масла на 4,2%, а также колбас и мясных консервов - на 3,2%. Немного дешевле стали печенье, молоко и чай.