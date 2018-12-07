2018-12-07T08:05:40+03:00
Общество

Подрядчик должен исправить все недочеты, допущенные при строительстве тоннеля в Тверской области

В этом году удалось отремонтировать 48 объектов дорожной сети региона
Виктория ЖУКОВА
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В регионе с каждым годом увеличиваются объемы дорожного ремонтаВ регионе с каждым годом увеличиваются объемы дорожного ремонтаФото: Влад КОМЯКОВ
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В Тверской области планируют достроить тоннель в районе станции Чуприяновка. Тему незавершенного строительства этого железнодорожного переезда затронули 6 декабря на заседании правительства Тверской области. На нем также были подведены предварительные итоги реализации программы дорожных работ в этом году.

Тоннель у станции Чуприяновка планировали сдать в эксплуатацию летом текущего года, однако были выявленные изъяны. Дорожники проводят на объекте работы по дополнительной гидроизоляции, укреплению подпорных стенок и устранению "разуклонки" дорожного покрытия. Все это позволит направлять образующуюся после дождя и таяния снега воду в ливневую канализацию.

За нарушения во время работ подрядчику будут назначены санкции.

В областном правительстве также сообщили, что в этом году удалось отремонтировать 48 объектов дорожной сети. Работы полностью завершены на 80% объектах. Объемы дорожного ремонта в Верхневолжье значительно выросли и ежегодно увеличиваются.

Например, еще в 2014 и 2015 годах в регионе было отремонтировано 22,7 км и 33,9 км дорог соответственно, то в 2016 году было приведено в порядок уже 112,1 км, в 2017-м - 208,4 км, в 2018-м - 223 км региональных и межмуниципальных дорог.

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