2018-12-06T20:04:30+03:00
Общество

Новогодние ярмарки 2018-2019 в Твери: где купить подарки, ёлки и украшения на праздники

Открытие новогодних базаров в Твери запланировано на 15 декабря
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Домики уже ждут своих продавцовДомики уже ждут своих продавцовФото: Виктория ЖУКОВА
Изменить размер текста:

В Твери продолжается подготовка к новогодним праздникам. В этом году уже в третий раз в столице Верхневолжлья пройдёт Рождественская ярмарка. Она будет традиционно организована на улице Трёхсвятской с 15 декабря по 7 января.

Однако в отличие от прошлых лет ярмарка начнёт работать уже с середины декабря. Так горожане смогут заранее приготовиться к Новому году и приобрести для праздников всё необходимое.

В администрации Твери рассказали, что на ярмарке будет работать 24 торговые точки. Продаваться будет в основном продукция тверских производителей. Все желающие смогут приобрести ёлочные игрушки, изделия ручной работы, декоративные свечи, мыло, носки, варежки и жилетки из овечьей шерсти, кожаные изделия, живые ели в горшках. Также можно будет приобрести безалкогольный глинтвейн и другие угощения.

Также с 15 декабря начнёт работать ярмарка на Тверской площади и торговые точки в парке Победы.

Напомним, что в Твери уже работает выставка-ярмарка живых елей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
10 человек тушили пожар на пилораме в Тверской области
Мужчина обокрал своего приятеля в кафе Тверской области
У жителей Тверской области долгов больше, чем у жителей соседних регионов
Мобильные патрули будут ловить елочных браконьеров по всей Тверской области
Несколько десятков килограммов сыра уничтожат в Твери
Стал известен график работы больниц и поликлиник Твери в новогодние выходные
Две иномарки столкнулись на перекрестке в Тверской области
В течение дня две пожилые женщины попали под колеса автомобилей в Твери
Две отечественные легковушки столкнулись в Твери
Водитель "УАЗа" протаранил линию электропередач в Тверской области
В Твери началось судебное слушание по делу мужчины, который изнасиловал и убил 14-летнюю школьницу
Второй день подряд днем отключают тепло в отдельных домах Московского района Твери
Следователи СК выясняют, как ртутные лампы попали в подвал школы в Тверской области
15-летняя девочка три дня назад пропала в Тверской области
В Тверской области дорожают куриные яйца, но дешевеет колбаса
Автоинспекторы ищут свидетелей наезда на мальчика в Твери
Большая новогодняя игротека пройдет в библиотеке Горького Твери
Вторую встречу "Варламовских вечеров" посвятят деятелю культуры Твери Владимиру Ершову
Икону Михаила Тверского, написанную в столице Верхневолжья, передали педагогическому колледжу Севастополя
Новогодние праздники 2018-2019 в Твери: Роспотребнадзор проверяет организации общепита и торговцев подарками
51-летний мужчина обокрал дачный дом в Тверской области на 30 тысяч рублей
Новый владелец Торжокского вагонзавода в Тверской области намерен погасить задолженность по зарплате
Судить мужчину, который изнасиловал и убил свою родственницу на глазах у ребенка, будут в Твери
7 млрд рублей направят на реализацию инвестиционные программы в сфере электроэнергетики в Тверской области
Жителей Твери приглашают на последнюю в этом году экскурсию в запасники галереи