Новогодние ярмарки 2018-2019 в Твери: где купить подарки, ёлки и украшения на праздники

СЕГОДНЯ 20:04 2018-12-06T20:04:30+03:00

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В Твери продолжается подготовка к новогодним праздникам. В этом году уже в третий раз в столице Верхневолжлья пройдёт Рождественская ярмарка. Она будет традиционно организована на улице Трёхсвятской с 15 декабря по 7 января.

Однако в отличие от прошлых лет ярмарка начнёт работать уже с середины декабря. Так горожане смогут заранее приготовиться к Новому году и приобрести для праздников всё необходимое.

В администрации Твери рассказали, что на ярмарке будет работать 24 торговые точки. Продаваться будет в основном продукция тверских производителей. Все желающие смогут приобрести ёлочные игрушки, изделия ручной работы, декоративные свечи, мыло, носки, варежки и жилетки из овечьей шерсти, кожаные изделия, живые ели в горшках. Также можно будет приобрести безалкогольный глинтвейн и другие угощения.

Также с 15 декабря начнёт работать ярмарка на Тверской площади и торговые точки в парке Победы.

Напомним, что в Твери уже работает выставка-ярмарка живых елей.