2018-12-06T19:45:06+03:00
Звезды

В Тверском академическом театре драмы начинаются гастроли «Театра на Покровке»

Зрители увидят три спектакля
Ирина ТАРАСОВА
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Первый спектакль - «Женитьба» режиссёра Сергея Арцибашева. Фото: ТАТДПервый спектакль - «Женитьба» режиссёра Сергея Арцибашева. Фото: ТАТД
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Тверской академический театр драмы и «Театр на Покровке» начинают творческую дружбу, благодаря которой тверские зрители увидят лучшие спектакли репертуара столичного коллектива.

Будут представлены три спектакля для взрослой и детской аудитории.

7 декабря в 18:30 Н.В. Гоголь «Женитьба». Режиссёр – народный артист России, лауреат Государственных премий России Сергей Арцибашев.

Спектакль в постановке ошеломляет зрителей эксцентричной игрой, великолепием декораций и костюмов, постановочными эффектами, естеством и обаянием гоголевского текста. Всё это делает комедию настоящим подарком ценителям живой и всегда современной классики.

8 декабря в 11:00 Г. Соколова «Царевна-Лягушка». Режиссёр – Геннадий Чулков. В основе спектакля — традиционные русские народные сказки, обработанные Галиной Соколовой. Настоящие, а вовсе не мультяшные, сказочные чудеса и волшебные превращения, забавные песни и пляски - это всего лишь малая часть того, что ожидает юных зрителей.

8 декабря в 18:00 А.С. Грибоедов «Горе от ума». Режиссёр – народный артист России, лауреат Государственных премий России Сергей Арцибашев. …Классическая комедия А.С. Грибоедова приобрела оттенки увлекательного водевиля с маскарадными переодеваниями. Обитатели «московского гнезда» живут своей жизнью. Поэтому Чацкий, вернувшийся из Европы, плохо вписывается в привычный, устраивающий всех уклад жизни и круговорот взаимоотношений.

«Театр на Покровке», синоним которому «Театр Арцибашева» в столичной театральной жизни занял прочное место. Сегодня это состоявшийся профессиональный коллектив со своим неповторимым почерком.

Основа репертура театра — русская классика. Однако классика в «Театре на Покровке» перестаёт быть образно-хрестоматийной, герои становятся собеседниками-современниками. Здесь остроумные режиссёрские находки и неожиданные мизансцены кажутся естественными, и единственно возможными в том мире, который с 1991 по 2015 года выстраивал Сергей Арцибашев, а теперь продолжает его преемник Геннадий Шапошников.

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