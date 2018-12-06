2018-12-06T19:45:06+03:00
Звезды

В Тверском академическом театре драмы начинаются гастроли «Театра на Покровке»

Зрители увидят три спектакля
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Первый спектакль - «Женитьба» режиссёра Сергея Арцибашева. Фото: ТАТДПервый спектакль - «Женитьба» режиссёра Сергея Арцибашева. Фото: ТАТД
Изменить размер текста:

Тверской академический театр драмы и «Театр на Покровке» начинают творческую дружбу, благодаря которой тверские зрители увидят лучшие спектакли репертуара столичного коллектива.

Будут представлены три спектакля для взрослой и детской аудитории.

7 декабря в 18:30 Н.В. Гоголь «Женитьба». Режиссёр – народный артист России, лауреат Государственных премий России Сергей Арцибашев.

Спектакль в постановке ошеломляет зрителей эксцентричной игрой, великолепием декораций и костюмов, постановочными эффектами, естеством и обаянием гоголевского текста. Всё это делает комедию настоящим подарком ценителям живой и всегда современной классики.

8 декабря в 11:00 Г. Соколова «Царевна-Лягушка». Режиссёр – Геннадий Чулков. В основе спектакля — традиционные русские народные сказки, обработанные Галиной Соколовой. Настоящие, а вовсе не мультяшные, сказочные чудеса и волшебные превращения, забавные песни и пляски - это всего лишь малая часть того, что ожидает юных зрителей.

8 декабря в 18:00 А.С. Грибоедов «Горе от ума». Режиссёр – народный артист России, лауреат Государственных премий России Сергей Арцибашев. …Классическая комедия А.С. Грибоедова приобрела оттенки увлекательного водевиля с маскарадными переодеваниями. Обитатели «московского гнезда» живут своей жизнью. Поэтому Чацкий, вернувшийся из Европы, плохо вписывается в привычный, устраивающий всех уклад жизни и круговорот взаимоотношений.

«Театр на Покровке», синоним которому «Театр Арцибашева» в столичной театральной жизни занял прочное место. Сегодня это состоявшийся профессиональный коллектив со своим неповторимым почерком.

Основа репертура театра — русская классика. Однако классика в «Театре на Покровке» перестаёт быть образно-хрестоматийной, герои становятся собеседниками-современниками. Здесь остроумные режиссёрские находки и неожиданные мизансцены кажутся естественными, и единственно возможными в том мире, который с 1991 по 2015 года выстраивал Сергей Арцибашев, а теперь продолжает его преемник Геннадий Шапошников.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новогодние ярмарки 2018-2019 в Твери: где купить подарки, ёлки и украшения на праздники
Гала-концерт областного фестиваля творчества «Путь к успеху» состоялся в Твери
Машинки на новом автодроме в Твери развивают скорость до 40 километров в час
Комсомольской рощи в Твери "выдан" паспорт
28-летний рецидивист похитил из гаража запчасти для автомобиля в Тверской области
65 автомобилей было украдено за 10 месяцев в Твери
Жителей Твери научат играть в старинные настольные игры "Тавлеи" и "Мельница"
В Твери серый гусь остался зимовать вместе с уточками
За три дня полицейские поймали на дорогах Тверской области 45 пьяных водителей
Более 56 тысяч пенсионеров старше 80 лет живет в Тверской области
Узнав, что самая высокая ёлка Тверской области в Вышнем Волочке, глава Оленино намерен побить рекорд
Гололедица вновь будет на дорогах Тверской области
Больше килограмма наркотиков полицейские изъяли у жителя Тверской области
Ледовые катки 2018-2019 в Твери: где и когда зальют
Транспортные карты "Иволга" в Твери скоро можно будет пополнять дистанционно
Два парня похитили аккумулятор из отечественного автомобиля в Твери
В Тверском областном суде прошло предварительное слушание по делу об убийстве и изнасиловании 14-летней девочки
Юные жители Тверской области могу написать письмо Деду Морозу в приемной Роспотребнадзора
Жители Тверской области организовали нарколабораторию в квартире многоэтажки
В начале декабря в Твери пропал 41-летний мужчина