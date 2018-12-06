2018-12-06T19:10:07+03:00
Звезды

Гала-концерт областного фестиваля творчества «Путь к успеху» состоялся в Твери

Муниципальные этапы фестиваля проходили в регионе начиная с мая
Виктория ТУШКОВА
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Участников оценивали в шести номинаияхУчастников оценивали в шести номинаияхФото: Олег УКЛАДОВ
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В фестивале традиционно принимают участие люди с ограниченными возможностями здоровья из 43 муниципальных образований области.

В этом году участники демонстрировали свои таланты в шести номинациях: прикладном искусстве, владении музыкальными инструментами, вокальном и танцевальном искусстве, чтении литературных произведений и жестовой песне.

- По итогам выступлений гала-концерта профессиональным жюри были определены победители, обладатели Гран-при, а также специальных призов среди взрослых и детей, - сообщает пресс-служба регионального Правительства.

В областном Правительстве также отмечают факт, что количество участников фестиваля "Путь к успеху" ежегодно растёт. В 2011 году участие в нём приняли всего 57 человек. На нынешнем фестивале свои таланты показывали уже более 1000 людей разных возрастов.

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