Машинки на новом автодроме в Твери развивают скорость до 40 километров в час

6 Дек. 18:36 2018-12-06T18:36:37+03:00

Кататься можно как вдвоем, так и одному Фото: администрация Твери

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В Твери появился новый аттракцион. С 1 декабря в Городском саду работает автодром.

В комплекс входит 10 машинок, которые могут развивать скорость до 40 километров в час. Они оборудованы ремнями безопасности и имеют яркий современный дизайн.

Работать автодром будет весь год. Зимой помещение отапливается и надежно защищено от снега и ветра. Летом специальный навес будут снимать. Кататься можно как вдвоём, так и по одному. Стоимость одного билета – 150 рублей.

В администрации Твери рассказали, что старый автодром решили заметить из-за большого износа.

В Городском саду работает также бесплатная деревянная горка высотой семь метров.