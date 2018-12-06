2018-12-06T18:36:37+03:00
Общество

Машинки на новом автодроме в Твери развивают скорость до 40 километров в час

Новый аттракцион открылся в минувшие выходные
Виктория ЖУКОВА
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Кататься можно как вдвоем, так и одному Фото: администрация ТвериКататься можно как вдвоем, так и одному Фото: администрация Твери
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В Твери появился новый аттракцион. С 1 декабря в Городском саду работает автодром.

В комплекс входит 10 машинок, которые могут развивать скорость до 40 километров в час. Они оборудованы ремнями безопасности и имеют яркий современный дизайн.

Работать автодром будет весь год. Зимой помещение отапливается и надежно защищено от снега и ветра. Летом специальный навес будут снимать. Кататься можно как вдвоём, так и по одному. Стоимость одного билета – 150 рублей.

В администрации Твери рассказали, что старый автодром решили заметить из-за большого износа.

В Городском саду работает также бесплатная деревянная горка высотой семь метров.

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