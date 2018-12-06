2018-12-06T18:03:29+03:00
Общество

Комсомольской рощи в Твери "выдан" паспорт

На ее территории запрещена любая хозяйственная деятельность
Виктория ЖУКОВА
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Комсомольская роща находится в Заволжском районе ТвериКомсомольская роща находится в Заволжском районе ТвериФото: Олег УКЛАДОВ
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В Твери утверждён паспорт особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения – «Комсомольская роща». Документ был принят 6 декабря на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени.

Паспорт утверждает границы и режим охраны памятника природы. Комсомольская роща – это первая территория, которая получает паспорт в рамках проекта по установлению границ особо охраняемых природных территорий. В роще растут хвойные и широколиственные деревья, в том числе и старовозрастные. Обитают там 10 видов фауны и флоры, занесённых в Красную книгу.

Напомним, что статус памятника природы был присвоен Комсомольской роще в 1982 году. А в этом году Министерство природных ресурсов и экологии региона провело комплексное экологическое обследование. Были установлены границы особо охраняемой природной территории.

В областном правительстве уточняют, что на особо охраняемой природной территории запрещено строительство, использование открытого огня и пиротехнических устройств, разведка и добыча полезных ископаемых, уничтожение и повреждение деревьев и кустарников, деятельность, которая может привести к загрязнению территории.

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