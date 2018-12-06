2018-12-06T18:04:28+03:00
Происшествия

28-летний рецидивист похитил из гаража запчасти для автомобиля в Тверской области

За это ему грозит до пяти лет колонии
Виктория ТУШКОВА
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Нарушитель во всем сознался полицейскимНарушитель во всем сознался полицейскимФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Тверской области 54-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о краже. Из его гаража похитили имущество на 10 тысяч рублей.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что дверь в гараж не была закрыта, поэтому вор смог свободно проникнуть внутрь. Злоумышленник вынем из горожа запчасти для автомобиля Нива и бензоэлектроинструменты.

-В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый, безработный 28-летний местный житель, - сообщили в региональном УМВД России.

Молодой человек сознался в содеянном и вернул похищенном. Возбуждено уголовное дело.

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