28-летний рецидивист похитил из гаража запчасти для автомобиля в Тверской области
В Тверской области 54-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о краже. Из его гаража похитили имущество на 10 тысяч рублей.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что дверь в гараж не была закрыта, поэтому вор смог свободно проникнуть внутрь. Злоумышленник вынем из горожа запчасти для автомобиля Нива и бензоэлектроинструменты.
-В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый, безработный 28-летний местный житель, - сообщили в региональном УМВД России.
Молодой человек сознался в содеянном и вернул похищенном. Возбуждено уголовное дело.