2018-12-06T17:21:31+03:00
Общество

65 автомобилей было украдено за 10 месяцев в Твери

Хулиганы стали чаще брать чужие машины покататься
Виктория ЖУКОВА
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Хулиганы стали чаще брать чужие машины покататьсяХулиганы стали чаще брать чужие машины покататьсяФото: Евгения ГУСЕВА
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В Твери посчитали случаи посягательства на автотранспорт за 10 месяцев 2018 года.

- За данный период на территории Твери было зарегистрировано 65 краж автомашин. Выявлено 24 лица, совершивших преступления данной категории, привлечено к уголовной ответственности – 19 человек. Раскрыто 5 преступлений прошлых лет, - сообщил заместитель начальника УМВД России по городу Твери полковник полиции Евгений Дворянов.

При этом в городе стало больше так называемых угонов - когда машины угоняются с целью покататься, либо добраться до нужного места. Таких случаев в этом году было 47. Привлечено к уголовной ответственности 17 человек.

В ведомстве рассказали, что чаще всего угонщики засматриваются на иномарки. Количество похищенных автомобилей отечественных моделей составляет не более 20%.

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