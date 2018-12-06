65 автомобилей было украдено за 10 месяцев в Твери

СЕГОДНЯ 17:21 2018-12-06T17:21:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Твери посчитали случаи посягательства на автотранспорт за 10 месяцев 2018 года.

- За данный период на территории Твери было зарегистрировано 65 краж автомашин. Выявлено 24 лица, совершивших преступления данной категории, привлечено к уголовной ответственности – 19 человек. Раскрыто 5 преступлений прошлых лет, - сообщил заместитель начальника УМВД России по городу Твери полковник полиции Евгений Дворянов.

При этом в городе стало больше так называемых угонов - когда машины угоняются с целью покататься, либо добраться до нужного места. Таких случаев в этом году было 47. Привлечено к уголовной ответственности 17 человек.

В ведомстве рассказали, что чаще всего угонщики засматриваются на иномарки. Количество похищенных автомобилей отечественных моделей составляет не более 20%.