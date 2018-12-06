2018-12-06T16:21:26+03:00
Общество

Более 56 тысяч пенсионеров старше 80 лет живет в Тверской области

Пожилым людям положена фиксированная выплата к пенсии
Виктория ЖУКОВА
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В Тверской области живут 56 069 пенсионеров старше 80 летВ Тверской области живут 56 069 пенсионеров старше 80 летФото: Павел МАРТИНЧИК
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В Тверской области живут 56 069 пенсионеров старше 80 лет. Об этом сообщает отделение Пенсионного фонда Тверской области.

В 80 лет все пенсионеры получают повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии. В этом году выплата составляет 4982 рублям 90 копеек, а после 80 лет она увеличится до 9 965 рублей 80 копеек.

Страховые пенсии индексируются ежегодно. Причем индексацию проходит и фиксированная выплата, а также ее размер к страховой пенсии по старости. То есть все происходит автоматически и пожилым людям не нужно обращаться с заявлениями в территориальные органы.

Напомним, что по данным Тверьстата всего в Тверском регионе живут 1 283 873 человек.

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