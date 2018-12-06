Узнав, что самая высокая ёлка Тверской области в Вышнем Волочке, глава Оленино намерен побить рекорд

6 Дек. 16:07 2018-12-06T17:02:23+03:00

Олег Дубов - ёлка у нас уже есть, осталось найти подставочку. Фото: из архива Олега Дубова

Олег Дубов об этом сам рассказал в эфире радио «Комсомольская правда»

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Накануне Нового года в соцсети принято выкладывать ёлки и мериться, у кого самая красивая, нарядная, богатая...

Оказывается, есть такие соревнования и среди регионов. Правда, негласные, так как порой возникают они совершенно случайно. Так, во время подготовки к Новому году администрация Твери опубликовала, где и какие ёлки будут установлены в городе.

Напомним, в областном центре на городских площадях появится несколько новогодних деревьев, но самые высокие из них - 14 метров - установят в горсаду и на площади Ленина. Некоторые из городских ёлок, к слову, уже установили.

Но в этом году Вышний Волочёк особенно постарался и обогнал по габаритам даже главную ёлку области. В парке Венецианова установят зеленое дерево высотой аж в 16 метров. Согласно плану, диаметр каркаса с ветками будет более 5,9 метра (но максимум 6,3 метра). Ёлка будет иметь не менее 27 ярусов искусственной хвои. Украсят ее светодиодной гирляндой, шарами и звездами. Планируется, что висеть на ели будет порядка 400 украшений.

Думаете, на этом все и завершилось? А вот и нет.

5 декабря в гостях у радио «Комсомольская правда» (99,3 FM) побывал глава Оленинского района Олег Дубов. Когда речь зашла о подготовке в Новому году и украшении поселка, Олег Игоревич сказал, что главная, самая нарядная ель в Оленино традиционно расположится на площади Ленина, где обычно и встречается весь народ после боя курантов. И работы по ее установке уже начались.

Узнав о том, какой город в этом году лидирует, Олег Дубов на секунду задумался, а потом очень быстро нашел выход:

- Сколько, говорите, ёлка в Волочке? 16 метров?.. У нас вроде тоже не маленькая. Но ничего, постараемся, поставим подставочку повыше и опередим!

Пошутил Олег Игоревич или сказал на полном серьезе, узнаем совсем скоро, ведь до праздника остается совсем немного.