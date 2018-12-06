2018-12-06T15:42:33+03:00
Общество

Гололедица вновь будет на дорогах Тверской области

Жителей предупреждает региональное ГУ МЧС
Виктория ЖУКОВА
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Будет скользкоБудет скользкоФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Тверской области вновь ожидается гололед. Об этом жителей предупреждает региональное УМЧС России со ссылкой на Тверской гидрометцентр.

Завтра, 7 декабря, на дорогах Верхневолжья прогнозируется сильная гололедица.

Жителям стоит внимательней относиться к собственной безопасности. Удвоить бдительность должны как водители, так и пешеходы.

Управлять автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях следует осторожно: соблюдая скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.

Напомним, что погода жителям Тверской области продолжает преподносить сюрпризы.

Памятка для жителей в гололед Фото: Анна ЛАТУХОВА

Памятка для жителей в гололедФото: Анна ЛАТУХОВА

Фото: Анна ЛАТУХОВА

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