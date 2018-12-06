Гололедица вновь будет на дорогах Тверской области
В Тверской области вновь ожидается гололед. Об этом жителей предупреждает региональное УМЧС России со ссылкой на Тверской гидрометцентр.
Завтра, 7 декабря, на дорогах Верхневолжья прогнозируется сильная гололедица.
Жителям стоит внимательней относиться к собственной безопасности. Удвоить бдительность должны как водители, так и пешеходы.
Управлять автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях следует осторожно: соблюдая скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.
Напомним, что погода жителям Тверской области продолжает преподносить сюрпризы.
Памятка для жителей в гололедФото: Анна ЛАТУХОВА
Фото: Анна ЛАТУХОВА